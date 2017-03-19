За прошедшие сутки ранили пятерых украинских военных - Минобороны

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказал А.Мотузянык.



Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 85 раз обстреляли позиции украинских военных.