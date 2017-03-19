За прошедшие сутки ранили пятерых украинских военных - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказал А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 85 раз обстреляли позиции украинских военных.