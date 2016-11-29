За минулу добу на донецькому напрямку відбулося п'ять ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За добу на донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, із них 3 – із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, з них 3 — з важкого озброєння”, — зазначив він.
Як зауважив речник, бойові дії велися у Луганському та Авдіївці.
Окрім легкого озброєння, противник застосовував бронетехніку та міномети.
По позиціях українських військових було випущено 56 мін.