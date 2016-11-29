За минулу добу на донецькому напрямку відбулося п'ять ворожих обстрілів

“Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, з них 3 — з важкого озброєння”, — зазначив він.

Як зауважив речник, бойові дії велися у Луганському та Авдіївці.

Окрім легкого озброєння, противник застосовував бронетехніку та міномети.

По позиціях українських військових було випущено 56 мін.