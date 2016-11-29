За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения", - отметил он.

Как отметил спикер, боевые действия велись в Луганском и Авдеевке.

Кроме легкого вооружения, противник применял бронетехнику и минометы.

По позициям украинских военных было выпущено 56 мин.