За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения", - отметил он.
Как отметил спикер, боевые действия велись в Луганском и Авдеевке.
Кроме легкого вооружения, противник применял бронетехнику и минометы.
По позициям украинских военных было выпущено 56 мин.