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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 5 вражеских обстрелов, из них 3 - из тяжелого вооружения", - отметил он.

Как отметил спикер, боевые действия велись в Луганском и Авдеевке.

Кроме легкого вооружения, противник применял бронетехнику и минометы.

По позициям украинских военных было выпущено 56 мин.

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