За минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів з боку ворога, зокрема – 7 з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Донецький напрямок. Кількість обстрілів за останню добу на цих рубежах зросла до 20, порівняно з 5 збройними провокаціями позавчора. Бойовики неодноразово застосовували важке озброєння, здебільшого в районі Авдіївки та північніше Горлівки”, — повідомив він.
Також він повідомив, що з 17 до 21 години ворог вів активні обстріли Авдіївки та позиції “Шахта Бутовка” з танків та мінометів різних калібрів. За цей час бойовики випустили майже 60 снарядів та мін по позиціях ЗСУ.
А.Лисенко зазначив, що в районі Верхньоторецького ворог провів три мінометні обстріли, ще один — поблизу Луганського. Крім того, в обох згаданих місцях російсько-окупаційні війська застосовували БМП.
Також в Троїцькому, на горлівському периметрі та поблизу Донецького аеропорту окупанти неодноразово здійснювали збройні провокації з стрілецької зброї та гранатометів.
“Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів з боку ворога, зокрема — 7 з важкого озброєння”, — додав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових.