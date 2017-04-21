За минувшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов со стороны врага, в частности - 7 из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. Количество обстрелов за последние сутки на этих рубежах выросла до 20, по сравнению с 5 вооруженными провокациями позавчера. Боевики неоднократно применяли тяжелое вооружение, в основном в районе Авдеевки и севернее Горловки", - сообщил он.
Также он сообщил, что с 17 до 21 часов противник вел активные обстрелы Авдеевки и позиции "Шахта Бутовка" из танков и минометов различных калибров. За это время боевики выпустили почти 60 снарядов и мин по позициям ВСУ.
А.Лысенко отметил, что в районе Верхнеторецкого враг провел три минометных обстрела, еще один - вблизи Луганского. Кроме того, в обоих упомянутых местах российско-оккупационные войска применяли БМП.
Также в Троицком, на Горловском периметре и вблизи Донецкого аэропорта оккупанты неоднократно совершали вооруженные провокации со стрелкового оружия и гранатометов.
"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 20 обстрелов со стороны врага, в частности - 7 из тяжелого вооружения", - добавил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военных .