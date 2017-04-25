За минулу добу на донецькому напрямку бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку відбулося п'ять порушень режиму тиші, з них три – з мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Нова доба почалася з нічного обстрілу Авдіївки, при цьому ворог застосовував легке озброєння. Пополудні збройні провокації відновилися, і ворог двічі відкривав вогонь з мінометів по Авдіївці. Ще один мінометний обстріл стався у Верхньоторецькому. У Пісках окупанти застосовували гранатомети. В районі Світлодарської дуги вчора було спокійно”, — повідомив речник.
Зокрема, за минулу добу на донецькому напрямку відбулося п'ять порушень режиму тиші, з них три з мінометів.
Як повідомляв УНН, минула доба, 24 квітня, в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.