За минувшие сутки на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло пять нарушений режима тишины, из них три - из минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Новые сутки началась с ночного обстрела Авдеевки, при этом враг применял легкое вооружение. После полудня вооруженные провокации возобновились, и враг дважды открывал огонь из минометов по Авдеевке. Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком. В Песках оккупанты применяли гранатометы. В районе Светлодарской дуги вчера было спокойно”, — сообщил пресс-секретарь.
В частности, за минувшие сутки на донецком направлении произошло пять нарушений режима тишины, из них три из минометов.
Как сообщал УНН, минувшие сутки, 24 апреля, в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.