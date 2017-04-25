За минувшие сутки на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО

“Новые сутки началась с ночного обстрела Авдеевки, при этом враг применял легкое вооружение. После полудня вооруженные провокации возобновились, и враг дважды открывал огонь из минометов по Авдеевке. Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком. В Песках оккупанты применяли гранатометы. В районе Светлодарской дуги вчера было спокойно”, — сообщил пресс-секретарь.

В частности, за минувшие сутки на донецком направлении произошло пять нарушений режима тишины, из них три из минометов.

Как сообщал УНН, минувшие сутки, 24 апреля, в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.