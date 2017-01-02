За минулу добу 3 українських військовослужбовців поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових, 3 українських військовослужбовців отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї — по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.
На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.
На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатомети поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї — біля Сизого.
Всього зафіксовано 38 обстрілів.
1 січня троє наших військовослужбовців зазнали поранень.