За прошедшие сутки 3 украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных, 3 украинских военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.
На Донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям с гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.
Всего зафиксировано 38 обстрелов.
1 января трое наших военнослужащих получили ранения.