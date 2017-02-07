За минулий тиждень у Горлівку з Росії було доставлено більше 100 тонн боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У період з 30 січня до 6 лютого з Росії у район Горлівки було доставлено понад 100 тонн боєприпасів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У період з 30 січня по 6 лютого ц.р. в районах н.п. Авдіївка, Кам’янка, Дослідне і шахти „Бутівка“ російсько-терористичними військами було випущено не менше 7,5 тис. мін і снарядів. За цей же період тільки в район Горлівки з Росії було доставлено понад 100 тонн боєприпасів”, — йдеться у повідомленні.
Також, за його словами, за цей період через пункти пропуску Ізварине та Гуково на тимчасово окуповану територію Донецької області з Росії було перекинуто понад 80 одиниць бронетехніки (танки, БТР, РСЗО БМ-21 “Град”, гаубиці Д-30), а на залізничній станції Донецьк та Іловайськ зафіксовано прибуття в цілому більше 40 платформ з бойовою технікою.
Крім того, він зазначив, що основна частина боєприпасів на позиції завозилася з місць складування в районах н.п.Макєєвка і Горлівка. Загалом більшість вогневих позицій артилерії противника розгорнуто в межах населених пунктів Донецьк, Ясинувата, Пантелеймонівка, Макіївка, Землянки і Кринична.
Нагадаємо, за даними розвідки, лікарні Донецька переповнені через втрати бойовиків.