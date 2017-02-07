За прошедшую неделю в Горловку из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов

"В период с 30 января по 6 февраля т.г. в районах н.п. Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты "Бутовка" российско-террористическими войсками было выпущено не менее 7,5 тыс. мин и снарядов. За этот же период только в район Горловки из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, за этот период через пункты пропуска Изварино и Гуково на временно оккупированную территорию Донецкой области из России были переброшены более 80 единиц бронетехники (танки, БТР, РСЗО БМ-21 "Град", гаубицы Д-30), а на железнодорожной станции Донецк и Иловайск зафиксировали прибытие в общей сложности более 40 платформ с боевой техникой.

Кроме того, он отметил, что основная часть боеприпасов на позиции завозилась из мест складирования в районах н.п. Макеевка и Горловка. В целом большинство огневых позиций артиллерии противника развернуты в пределах населенных пунктов Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Макеевка, Землянки и Криничная.

Напомним, по данным разведки, больницы Донецка переполнены из-за потерь боевиков.