За прошедшую неделю в Горловку из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 9266 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 45873 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 13208 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 72118 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 135004 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 138450 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 146381 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157735 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166737 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140091 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
47%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 26804 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 29045 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 26965 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 29887 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 24253 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 14489 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 45873 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 211448 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 265630 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 466233 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 35050 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34434 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48657 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70497 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77483 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

За прошедшую неделю в Горловку из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов

Киев • УНН

 • 6405 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В период с 30 января по 6 февраля из России в район Горловки было доставлено более 100 тонн боеприпасов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

За прошедшую неделю в Горловку из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов

"В период с 30 января по 6 февраля т.г. в районах н.п. Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты "Бутовка" российско-террористическими войсками было выпущено не менее 7,5 тыс. мин и снарядов. За этот же период только в район Горловки из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, за этот период через пункты пропуска Изварино и Гуково на временно оккупированную территорию Донецкой области из России были переброшены более 80 единиц бронетехники (танки, БТР, РСЗО БМ-21 "Град", гаубицы Д-30), а на железнодорожной станции Донецк и Иловайск зафиксировали прибытие в общей сложности более 40 платформ с боевой техникой.

Кроме того, он отметил, что основная часть боеприпасов на позиции завозилась из мест складирования в районах н.п. Макеевка и Горловка. В целом большинство огневых позиций артиллерии противника развернуты в пределах населенных пунктов Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Макеевка, Землянки и Криничная.

Напомним, по данным разведки, больницы Донецка переполнены из-за потерь боевиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,570.26