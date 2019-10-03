За минулий тиждень прикордонники чотири рази відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Минулого тижня прикордонники чотири рази вдавались до стрільби, щоб зупинити протиправні дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Три з чотирьох випадків мали місце в Чернівецькій області, а два з них були пов’язані з контрабандою сигарет.
У пресслужбі повідомляють: 23 вересня - на ділянці відділу "Красноїльськ" прикордонники зупинили порушника, коли той перелазив через паркан;
24 вересня - на ділянці відділу "Мамалига" порушники залишили рюкзак, гумовий човен, 2 ящики сигарет та втекли, коли почули постріли;
26 вересня - постріл допоміг зупинити оборудку контрабандистів на ділянці відділу "Селятин", порушники залишили 10 ящиків сигарет та втекли;
29 вересня – на Луганщині біля кордону з Росією, дві автівки їхали із вимкненими фарами, маневрували, чим створили загрозу життю та здоров’ю правоохоронців та згодом втекли. Після застосування зброї пошукова група поблизу кордону знайшла пошкоджений автомобіль Chevrolet Niva без водія, а поряд – коробки з рибними консервами. До найближчих лікарень з вогнепальними пораненнями ніхто не звертався.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали злочинця, який намагався вбити дружину.