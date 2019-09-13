На Одещині прикордонники затримали злочинця, який намагався вбити дружину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. 11 вересня прикордонники Південного регіонального управління Держприкордонслужби отримали інформацію від ГУ Нацполіції України про те, що за скоєння тяжкого злочину здійснюються заходи щодо розшуку 55-річного громадянина України. Про це повідомляє УНН з посиланням ДПСУ.

Мешканець Овідіопольського району Одеської області під час конфлікту з дружиною завдав їй тяжких ударів ножем в різні частини тіла. Залишивши жінку в тяжкому стані, чоловік накивав п’ятами.

Прагнучи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник можливо мав намір залишити Україну, проте був виявлений та затриманий прикордонниками Білгород-Дністровського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Старокозаче" під час руху на мотоциклі.

Наразі затриманого охоронці кордону передали представникам Нацполіції України. За вказаним фактом проводиться досудове розслідування за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві чоловік хотів вбити колишню дружину.

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