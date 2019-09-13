В Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 11 сентября пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию от ГУ Нацполиции Украины о том, что за совершение тяжкого преступления осуществляются мероприятия по розыску 55-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой ГПСУ.
Житель Овидиопольского района Одесской области во время конфликта с женой нанес ей тяжелые удары ножом в различные части тела. Оставив женщину в тяжелом состоянии, человек убежал.
Стремясь избежать ответственности за содеянное, злоумышленник может намеревался покинуть Украину, однако был обнаружен и задержан пограничниками Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы "Староказачье" во время движения на мотоцикле.
Сейчас задержанного пограничники передали представителям Нацполиции Украины. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве мужчина хотел убить бывшую жену.