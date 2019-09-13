В Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100099 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116252 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107978 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114466 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121722 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149157 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149277 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140551 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190421 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116782 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену

В Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. 11 сентября пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию от ГУ Нацполиции Украины о том, что за совершение тяжкого преступления осуществляются мероприятия по розыску 55-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой ГПСУ.

Житель Овидиопольского района Одесской области во время конфликта с женой нанес ей тяжелые удары ножом в различные части тела. Оставив женщину в тяжелом состоянии, человек убежал.

Стремясь избежать ответственности за содеянное, злоумышленник может намеревался покинуть Украину, однако был обнаружен и задержан пограничниками Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы "Староказачье" во время движения на мотоцикле.

Сейчас задержанного пограничники передали представителям Нацполиции Украины. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчина хотел убить бывшую жену.

Украинские Национальные Новости

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