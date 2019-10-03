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За прошедшую неделю пограничники четыре раза открывали огонь

Киев • УНН

 • 9481 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. На прошлой неделе пограничники четыре раза прибегали к стрельбе, чтобы остановить противоправные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За прошедшую неделю пограничники четыре раза открывали огонь

Три из четырех случаев имели место в Черновицкой области, а два из них были связанны с контрабандой сигарет.

В пресс-службе сообщают: 23 сентября - на участке отдела "Красноильск" пограничники остановили нарушителя, когда тот перелезал через забор;

24 сентября - на участке отдела "Мамалыга" нарушители оставили рюкзак, резиновую лодку, 2 ящика сигарет и убежали, услышав выстрелы;

26 сентября - выстрел помог остановить сделку контрабандистов на участке отдела "Селятино", нарушители оставили 10 ящиков сигарет и убежали;

29 сентября - в Луганской области у границы с Россией, две машины ехали с выключенными фарами, маневрировали, чем создали угрозу жизни и здоровью правоохранителей и впоследствии скрылись. После применения оружия поисковая группа вблизи границы нашла поврежденный автомобиль Chevrolet Niva без водителя, а рядом - коробки с рыбными консервами. В ближайшие больницы с огнестрельными ранениями никто не обращался.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали преступника, который пытался убить жену.

Украинские Национальные Новости

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