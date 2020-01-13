За минулий рік пасажиропотік аеропортів України зріс на 18,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2019 році пасажиропотік аеропортів України становив 24,336 млн осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну авіаційну службу України.
“За 2019 рік обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з попереднім 2018 роком на 9,5% та склали 13722,3 тисяч чоловік, у тому числі міжнародні — на 9,7% та склали 12560,4 тисяч чоловік. Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 18,5% та становили 24336,6 тисяч чоловік, у тому числі у міжнародному сполученні — на 19,8% та становили 21995,6 тисяч чоловік”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що українські авіакомпанії у 2019 році виконали 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з 2018 роком — на 2,4%), у тому числі міжнародних — 86,2 тисяч (зростання — на 2,6%).
Нагадаємо, що у київському метро за минулий рік проїхало майже півмільярда пасажирів.