За прошлый год пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 18,5%

“За 2019 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с предыдущим 2018 годом на 9,5% и составили 13722,3 тысяч человек, в том числе международные — на 9,7% и составили 12560,4 тысяч человек. Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,5% и составили 24336,6 тысяч человек, в том числе в международном сообщении — на 19,8% и составили 21995,6 тысяч человек ”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские авиакомпании в 2019 году выполнили 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом — на 2,4%), в том числе международных — 86,2 тысяч (рост — на 2,6%).

Напомним, что в киевском метро за прошлый год проехало почти полмиллиарда пассажиров.