У київському метро за минулий рік проїхало майже півмільярда пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За 2019 рік київський метрополітен перевіз 495 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"За 2019 рік київський метрополітен перевіз 495 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Це на 700 тисяч (половина одноденного пасажиропотоку) менше, ніж минулого року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільш завантаженою стала станція "Академмістечко". За рік нею скористалося більше 21,3 млн киян та гостей столиці. У 2018 в лідерах була "Лісова". Найменше пасажирів побувало на станції "Дніпро". Вона прийняла 938,6 тис. осіб.
"Загалом червона лінія з 18 станцій перевезла 203 млн 176 тис. людей. Другою за завантаженістю залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалося 173,2 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції "Мінська" (понад 17 млн за рік), мінімальний – "Поштова площа" (4,9 млн). Зеленою лінією за рік проїхалося майже 118,8 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях "Лук’янівська" (14 млн) та "Позняки" (14,8 млн), найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором" (1,8 млн пас.)", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, турнікети для QR-квитків встановили на 39 станціях метро.