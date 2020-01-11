В киевском метро за прошлый год проехало почти полмиллиарда пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По 2019 киевский метрополитен перевез 495 300 000 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"За 2019 год киевский метрополитен перевез 495 300 000 пассажиров. Это на 700 000 (половина однодневного пассажиропотока) меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Указано, что наиболее загруженной стала станция "Академгородок". За год им воспользовалось более 21300000 киевлян и гостей столицы. В 2018 году в лидерах была "Лесная". Меньше всего пассажиров побывало на станции "Днепр". Она приняла 938,6 тыс. Человек.
"В целом красная линия из 18 станций перевезла 203 млн 176 тыс. человек. Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 173 200 000 пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции" Минская "(более 17 млн в год) , минимальный - "Почтовая площадь" (4900000). Зеленой линией в год проехалось почти 118 800 000 киевлян и гостей столицы. Самые пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14 млн) и "Позняки" (14,8 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1800000 пасс.)", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях метро.