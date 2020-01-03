За минулий рік бійцям Об'єднаних сил видали понад 26 млн грн премій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За 2019 рік військовослужбовцям, які брали участь в стримуванні російської агресії в Донецькій та Луганській областях, видали 26 мільйонів гривень премій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
“В Об’єднаних силах підбито підсумки щодо заохочення протягом 2019 року військовослужбовців, залучених до проведення операції з відсічі та стримування російської агресії на території Донецької та Луганської областей. Так, командуванням об’єднаних сил було видано 155 наказів для виплат премій та винагород на загальну суму 26 790 710 гривень”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що всього було заохочено 4580 військовослужбовців, з яких 3519 осіб на суму 21 255 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях, 753 військовослужбовця на суму 3 775 700 гривень — за успішне виконання бойових завдань, 308 захисників України на суму 1 760 010 гривень — за знищення озброєння та військову техніку противника.
Нагадаємо, важкопораненим військовим у зоні ООС призначили премії.