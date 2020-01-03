За прошлый год бойцам Объединенных сил выдали более 26 млн грн премий

"В Объединенных силах подведены итоги по поощрению течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отражению и сдерживанию российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Так, командованием объединенных сил было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26790710 гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что всего были поощрены 4580 военнослужащих, из которых 3519 человек на сумму 21255000 гривен - за непосредственное участие в боевых действиях, 753 военнослужащих на сумму 3775700 гривен - за успешное выполнение боевых задач, 308 защитников Украины на сумму 1760010 гривен - за уничтожение вооружения и военной техники противника.

Напомним, тяжелораненым военным в зоне ООС назначили премии.