За минулі вихідні на Прикарпатті зафіксували ще три летальні випадки від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулі вихідні в Івано-Франківській області зафіксували ще три летальні випадки з діагнозом COVID-19. Загалом на Прикарпатті зареєстрували 37 смертей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“За минулу добу на Прикарпатті підтверджено ще 44 діагнози захворюваності на COVID-19. Окрім того, впродовж вихідних днів зафіксовано три летальних випадки, зокрема, мешканки Івано-Франківська (79 років), жителя селища Перегінське (44 роки) та калушанина (49 років)”, — йдеться у повідомленні.
За словами т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталія Федоріва, загалом найбільша кількість смертей від коронавірусу виявлена в обласному центрі, Надвірнянському та Калуському районах.
Так, станом на 21 квітня в області проведено 1754 лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу. Методом ПЛР-діагностики обстежено 1556 осіб.
Федорів наголосив, що всі заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Наразі задіяно їх п’яту частину — до апаратів ШВЛ на сьогодні підключено 22 особи.
Загалом у відділеннях інтенсивної терапії перебувають пів сотні людей хворих на COVID-19.
Також повідомляється, що працівниками поліції вже складено 269 протоколів за порушення умов карантину та режиму самоізоляції.
Нагадаємо, що на Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова.