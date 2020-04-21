За минулі вихідні на Прикарпатті зафіксували ще три летальні випадки від COVID-19

КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулі вихідні в Івано-Франківській області зафіксували ще три летальні випадки з діагнозом COVID-19. Загалом на Прикарпатті зареєстрували 37 смертей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.