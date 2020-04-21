За прошедшие выходные на Прикарпатье зафиксировали еще три летальных исхода от COVID-19

КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие выходные в Ивано-Франковской области зафиксировали еще три летальных исхода с диагнозом COVID-19. Всего на Прикарпатье зарегистрировали 37 смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.