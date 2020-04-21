За прошедшие выходные на Прикарпатье зафиксировали еще три летальных исхода от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие выходные в Ивано-Франковской области зафиксировали еще три летальных исхода с диагнозом COVID-19. Всего на Прикарпатье зарегистрировали 37 смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"За прошедшие сутки на Прикарпатье подтверждено еще 44 диагноза заболеваемости COVID-19. Кроме того, в течение выходных дней зафиксировано три летальных случая, в частности, жительницы Ивано-Франковска (79 лет), жителя поселка Перегинское (44 года) и калушанина (49 лет)", - говорится в сообщении.
По словам и.о. председателя облгосадминистрации Виталия Федорова, в общем наибольшее количество смертей от коронавируса обнаружено в областном центре, Надвирнянском и Кольском районах.
Так, по состоянию на 21 апреля в области проведено 1754 лабораторные исследования на выявление коронавируса. Методом ПЦР-диагностики обследовано 1556 человек.
Федоров отметил, что все учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь больным COVID-19, обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас задействовано их пятую часть - к аппаратам ИВЛ на сегодня подключены 22 человека.
Всего в отделениях интенсивной терапии находятся полсотни людей больных COVID-19.
Также сообщается, что работниками полиции уже составлено 269 протоколов за нарушение условий карантина и режима самоизоляции.
Напомним, что на Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова.