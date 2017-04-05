За межі України видворили кримінального авторитета "Гія"

Встановлено, що упродовж 20-ти років чоловік незаконно перебував та здійснював свою злочинну діяльність на території країни. За цей час іноземець 4 рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів.

Поліцейські Київщини звернулися до Держаної міграційної служби України з клопотанням про примусове видворення громадянина Грузії з України. Під час доставки чоловіка до ДМС, його адвокат перешкоджав законній діяльності співробітнику поліції та наніс тілесні ушкодження. Наразі за цим фактом проводиться перевірка. Тим часом рішення про депортацію кримінального авторитета з України виконано.

Відомо, що чоловік був у виправній колонії "смотрящим" і мав значний вплив на криміногенну ситуацію далеко за її стінами. Підтримує та пропагує серед представників криміналітету, особливо молоді, «злодійські традиції» та систематично скоює тяжкі та інші злочини. Також підтримує тісний зв’язок із вихідцями з кавказького регіону та з іншими кримінальними авторитетами, які перебувають у місцях позбавлення волі та поза ними. Встановлено, що останнім часом намагався налагодити постачання наркотиків та спиртних напоїв на територію однієї з обласних виправних колоній.

Як повідомляв УНН, кримінального авторитета затримали одеські правоохоронців.