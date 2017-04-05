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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116578 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175355 просмотра

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11 марта, 14:39 • 128420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123911 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116606 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

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За пределы Украины выдворили криминального авторитета "Гия"

За пределы Украины выдворили криминального авторитета "Гия"

Киев  •  УНН

 • 15612 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правоохранители принудительно выдворили с Украины гражданина Грузии, известного в криминальных кругах под прозвищем "Гия". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что на протяжении 20 лет мужчина незаконно находился и осуществлял свою преступную деятельность на территории страны. За это время иностранец 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и других преступлений.

Полицейские Киевской области обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о принудительном выдворении гражданина Грузии с Украины. Во время доставки человека к ДМС, его адвокат препятствовал законной деятельности сотруднику полиции и нанес телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. Между тем решение о депортации криминального авторитета из Украины выполнено.

Известно, что мужчина был в исправительной колонии "смотрящим" и имел значительное влияние на криминогенную ситуацию далеко за ее стенами. Поддерживает и пропагандирует среди представителей криминалитета, особенно молодежи, «воровские традиции» и систематически совершает тяжкие и другие преступления. Также поддерживает тесную связь с выходцами из кавказского региона и с другими криминальными авторитетами, которые находятся в местах лишения свободы и вне их. Установлено, что в последнее время пытался наладить поставки наркотиков и спиртных напитков на территорию одной из областных исправительных колоний.

Как сообщал УНН, криминального авторитета задержали одесские правоохранители.

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