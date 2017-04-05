За пределы Украины выдворили криминального авторитета "Гия"

Установлено, что на протяжении 20 лет мужчина незаконно находился и осуществлял свою преступную деятельность на территории страны. За это время иностранец 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и других преступлений.

Полицейские Киевской области обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о принудительном выдворении гражданина Грузии с Украины. Во время доставки человека к ДМС, его адвокат препятствовал законной деятельности сотруднику полиции и нанес телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. Между тем решение о депортации криминального авторитета из Украины выполнено.

Известно, что мужчина был в исправительной колонии "смотрящим" и имел значительное влияние на криминогенную ситуацию далеко за ее стенами. Поддерживает и пропагандирует среди представителей криминалитета, особенно молодежи, «воровские традиции» и систематически совершает тяжкие и другие преступления. Также поддерживает тесную связь с выходцами из кавказского региона и с другими криминальными авторитетами, которые находятся в местах лишения свободы и вне их. Установлено, что в последнее время пытался наладить поставки наркотиков и спиртных напитков на территорию одной из областных исправительных колоний.

Как сообщал УНН, криминального авторитета задержали одесские правоохранители.