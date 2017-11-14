За Лувр в Еміратах Франція отримає близько мільярда євро

"Лувр Абу-Дабі", що розташований на острові Саадіят (Острів Щастя) поблизу Абу-Дабі, - перший музей за межами Франції, який носить назву "Лувр". За право використовувати знамениту назву до 2037 року емірат заплатив близько мільярда євро. За цю суму французька сторона консультувала новостворений музей і надаватиме впродовж десятиліття твори мистецтва для проведення виставок тривалістю до двох років.

У середу, 8 листопада, музей відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Сучасну будівлю музею площею близько 24 тисяч квадратних метрів спроектував французький архітектор Жан Нувель. Вона не має фасаду і накрита величезним куполом, що пропускає поодинокі промені сонця. У частину музею потрапляє вода з Перської затоки.

Будівництво музею тривало близько 10 років, дату відкриття неодноразово переносили. Західні ЗМІ та правозахисники критикували будівництво через вкрай погані умови праці будівельників.

Нагадаємо, музей "Лувр Абу-Дабі" відкрив свої двері для відвідувачів у Об'єднаних Арабських Еміратах ще 11 листопада.

У музеї виставлено близько 600 творів мистецтва - як західного, так і східного.