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За Лувр в Еміратах Франція отримає близько мільярда євро

За Лувр в Еміратах Франція отримає близько мільярда євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН.  За право використовувати знамениту назву французького Лувру музею "Лувр Абу-Дабі" Емірати до 2037 мають заплатити близько мільярда євро, передає УНН з посиланням на DW.

"Лувр Абу-Дабі", що розташований на острові Саадіят (Острів Щастя) поблизу Абу-Дабі, - перший музей за межами Франції, який носить назву "Лувр". За право використовувати знамениту назву до 2037 року емірат заплатив близько мільярда євро. За цю суму французька сторона консультувала новостворений музей і надаватиме впродовж десятиліття твори мистецтва для проведення виставок тривалістю до двох років.

У середу, 8 листопада, музей відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Сучасну будівлю музею площею близько 24 тисяч квадратних метрів спроектував французький архітектор Жан Нувель. Вона не має фасаду і накрита величезним куполом, що пропускає поодинокі промені сонця. У частину музею потрапляє вода з Перської затоки.

Будівництво музею тривало близько 10 років, дату відкриття неодноразово переносили. Західні ЗМІ та правозахисники критикували будівництво через вкрай погані умови праці будівельників.

Нагадаємо, музей "Лувр Абу-Дабі" відкрив свої двері для відвідувачів у Об'єднаних Арабських Еміратах ще 11 листопада.

У музеї виставлено близько 600 творів мистецтва - як західного, так і східного.

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