За Лувр в Эмиратах Франция получит около миллиарда евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За право использовать знаменитое название французского Лувра музею "Лувр Абу-Даби" Эмираты до 2037 должны заплатить около миллиарда евро Франции, передает УНН со ссылкой на DW.
"Лувр Абу-Даби", который расположен на острове Саадият (Остров Счастья) вблизи Абу-Даби - первый музей за пределами Франции, который носит название "Лувр". За право использовать знаменитое название до 2037 года эмираты заплатят около миллиарда евро. За эту сумму французская сторона консультировала вновь музей и предоставлять в течение десятилетия произведения искусства для проведения выставок продолжительностью до двух лет.
В среду, 8 ноября, музей посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Современное здание музея площадью около 24 тысяч квадратных метров спроектировал французский архитектор Жан Нувель. Оно не имеет фасада и накрыто огромным куполом, который пропускает отдельные лучи солнца. В часть музея попадает вода из Персидского залива.
Строительство музея длилось около 10 лет, дату открытия неоднократно переносили. Западные СМИ и правозащитники критиковали строительство из-за крайне плохих условий труда строителей.
Напомним, музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах еще 11 ноября.
В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного.