За Лувр в Эмиратах Франция получит около миллиарда евро

"Лувр Абу-Даби", который расположен на острове Саадият (Остров Счастья) вблизи Абу-Даби - первый музей за пределами Франции, который носит название "Лувр". За право использовать знаменитое название до 2037 года эмираты заплатят около миллиарда евро. За эту сумму французская сторона консультировала вновь музей и предоставлять в течение десятилетия произведения искусства для проведения выставок продолжительностью до двух лет.

В среду, 8 ноября, музей посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Современное здание музея площадью около 24 тысяч квадратных метров спроектировал французский архитектор Жан Нувель. Оно не имеет фасада и накрыто огромным куполом, который пропускает отдельные лучи солнца. В часть музея попадает вода из Персидского залива.

Строительство музея длилось около 10 лет, дату открытия неоднократно переносили. Западные СМИ и правозащитники критиковали строительство из-за крайне плохих условий труда строителей.

Напомним, музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах еще 11 ноября.

В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного.