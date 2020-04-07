За кордоном від COVID-19 одужали вже 16 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на вечір понеділка за кордоном від COVID-19 одужало вже 16 українців. Наразі хворіють ще 167. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, станом на 20:00 6 квітня вже одужало 16 громадян України, зокрема 1 у Великій Британії та Північній Ірландії, 4 у Домініканській Республіці, 3 в Італії, 1 в Нігерії, 1 в ОАЕ, 2 в Польщі, 1 в ФРН та 4 в Японії.
Крім того, 14 261 громадянин України звернувся по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.
Наразі хворіють 167 громадян України, які проходять лікування за кордоном в Австрії (3), Бельгії (1), Греції (16), Єгипті (1), Іспанії (5), Італії (121), Нігерії (1), Нідерландах (1), ОАЄ (1), Польщі (4), Португалії (1), РФ (1), на Сейшельських островах (1), у Сербії (1), США (1), Таїланді (1), ФРН (4), Чехії (1), Швейцарії (1) та Швеції (1).
Також повідомляється, що 5 громадян України за кордоном померли.
Нагадаємо, МЗС повідомляло, що за кордоном від коронавірусу одужали 15 українців.