За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 16 украинцев

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на вечер понедельника за рубежом от COVID-19 выписаны уже 16 украинцев. Сейчас болеют еще 167. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.