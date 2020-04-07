За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 16 украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95616 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104530 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103619 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100472 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105033 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106583 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131520 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 16 украинцев

За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 16 украинцев

Киев  •  УНН

 • 8296 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на вечер понедельника за рубежом от COVID-19 выписаны уже 16 украинцев. Сейчас болеют еще 167. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Так, по состоянию на 20:00 6 апреля уже выздоровели 16 граждан Украины, в том числе 1 в Великобритании и Северной Ирландии, 4 в Доминиканской Республике, 3 в Италии, 1 в Нигерии, 1 в ОАЭ, 2 в Польше, 1 в ФРГ и 4 в Японии.

Кроме того, 14 261 гражданин Украины обратился за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.

Сейчас болеют 167 граждан Украины, которые проходят лечение за границей в Австрии (3), Бельгии (1), Греции (16), Египте (1), Испании (5), Италии (121), Нигерии (1), Нидерландах (1 ), ОАЭ (1), Польше (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Чехии (1), Швейцарии (1) и Швеции (1).

Также сообщается, что 5 граждан Украины за рубежом умерли.

Напомним, МИД сообщал, что за рубежом от коронавируса выздоровели 15 украинцев.

Украинские Национальные Новости

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