За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 16 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на вечер понедельника за рубежом от COVID-19 выписаны уже 16 украинцев. Сейчас болеют еще 167. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 20:00 6 апреля уже выздоровели 16 граждан Украины, в том числе 1 в Великобритании и Северной Ирландии, 4 в Доминиканской Республике, 3 в Италии, 1 в Нигерии, 1 в ОАЭ, 2 в Польше, 1 в ФРГ и 4 в Японии.
Кроме того, 14 261 гражданин Украины обратился за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.
Сейчас болеют 167 граждан Украины, которые проходят лечение за границей в Австрии (3), Бельгии (1), Греции (16), Египте (1), Испании (5), Италии (121), Нигерии (1), Нидерландах (1 ), ОАЭ (1), Польше (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Чехии (1), Швейцарии (1) и Швеции (1).
Также сообщается, что 5 граждан Украины за рубежом умерли.
Напомним, МИД сообщал, что за рубежом от коронавируса выздоровели 15 украинцев.