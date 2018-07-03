За кордоном постійно працюють понад 3 млн українців - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Понад 3 млн українських трудових мігрантів постійно перебувають за кордоном. Про це на презентації проекту МОП “Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць” сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
“Серед основних негативних тенденцій, що потребують усунення саме за допомогою подібних проектів, — високий рівень безробіття, специфічна українська проблема — тіньова зайнятість, постійне перебування за кордоном більше 3 мільйонів українських громадян, що є, своєю чергою, — „відтоком мізків“ тощо”, — сказав Рева.
Раніше повідомлялось, що на думку прем’єр міністра Володимира Гройсмана зупинити міграцію українців допоможе стійке економічне зростання.
Зауважимо, у НБУ прогнозують, що обсяг грошових переказів від українських заробітчан з-за кордону в Україну у цьому році буде більше ніж 9 млрд дол. США.