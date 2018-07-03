За рубежом постоянно работают более 3 млн украинцев - Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Более 3 млн украинских трудовых мигрантов постоянно находятся за рубежом. Об этом на презентации проекта МОТ “Инклюзивный рынок труда для рабочих мест” сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Среди основных негативных тенденций, требующих устранения именно с помощью подобных проектов, - высокий уровень безработицы, специфическая украинская проблема - теневая занятость, постоянное пребывание за границей более 3 миллионов украинских граждан, что является, в свою очередь, - "утечкой мозгов" и т.п." - сказал Рева.
Ранее сообщалось, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана остановить миграцию украинцев поможет устойчивый экономический рост.
Отметим, что в НБУ прогнозируют, что объем денежных переводов от украинских заробитчан из-за границы в Украину в этом году будет больше чем 9 млрд долл. США.