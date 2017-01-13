За кордоном 90% випадків звернень до лікаря вирішується на рівні сімейної медицини - ВООЗ

Так, в результаті медичних реформ, які впроваджувалися протягом останніх 30 років, сімейна медицина лягла в основу системи охорони здоров’я Північної Америки та країн Євросоюзу.

Фахівці констатують, що сьогодні за кордоном на рівні сімейної медицини вирішується близько 80-90% усіх випадків звернень до лікаря.

Лідируючі позиції європейських країн у рейтингу ВООЗ підтверджують ефективність такої організації медичної допомоги.

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Так, наприкінці XX століття у Західній Європі та Канаді з’явилася нова форма медичного обслуговування — сімейна лікувальна практика, що сприяло розвитку нового погляду на медичне обслуговування людей.

Підготовка сімейних лікарів потребувала створення в університетах нових навчальних програм, а також визначення головних принципів сімейної медицини.

“Як результат, вже через декілька десятків років Канада, Франція, Італія зайняли лідируючі місця у рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про стан охорони здоров’я в світі”, — констатують в організації.

Водночас, у щорічній доповіді ВООЗ сказано про те, що у Канаді рівне кількісне співвідношення між сімейними лікарями та вузькими спеціалістами.

Тим часом, експерти приходять до висновку, що висока якість і ефективність канадської медицини пояснюється наявністю достатнього числа добре підготовлених сімейних лікарів.

Додамо, що у системі охорони здоров’я Італії, яка посідає друге місце рейтингу ВООЗ, працює близько 60 тис. сімейних лікарів.

Французька система охорони здоров’я, в якій зареєстровано понад 65 тисяч сімейних лікарів, посідає перше місце у рейтингу ВООЗ.

“Для більшості країн первинна медико-санітарна допомога залишається орієнтиром при формуванні політики в сфері охорони здоров’я. Добре організована первинна медична допомога набагато краще забезпечує здоров’я населення, ніж вузькоспеціалізована допомога”, — наголосили в організації.

Як повідомляв УНН, за словами лікаря А.Роханського, профілактична спрямованість є ґрунтовним принципом сімейної медицини.

На думку керівника Асоціації приватних клінік України та власник МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, в Україні потрібно створити єдиний медичний простір профілактики й онкологічних захворювань.

“Говорити про створення єдиного медичного простору ми вже втомилися. Рятувати ситуацію такими проектами (соціальними акціями — ред.), звісно, тяжче. Слід приймати радикальні і важливі рішення. Комітетом ВР охорони здоров’я за останні два роки напрацювали ключові законопроекти, які вже слід внести на розгляд до ВР. Тому я вважаю за доцільне внести на розгляд до ВР вже у 2016 році напрацювання комітету охорони здоров’я, бо час іде, а людські життя не повернути”, — сказав він.