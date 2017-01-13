За рубежом 90% случаев обращений к врачу решается на уровне семейной медицины - ВОЗ

Так, в результате медицинских реформ, которые внедрялись в течение последних 30 лет, семейная медицина легла в основу системы здравоохранения Северной Америки и стран Евросоюза.

Специалисты констатируют, что сегодня за границей на уровне семейной медицины решается около 80-90% всех случаев обращений к врачу.

Лидирующие позиции европейских стран в рейтинге ВОЗ подтверждают эффективность такой организации медицинской помощи.

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Так, в конце XX века в Западной Европе и Канаде появилась новая форма медицинского обслуживания - семейная лечебная практика, что способствовало развитию нового взгляда на медицинское обслуживание людей.

Подготовка семейных врачей требовала создания в университетах новых учебных программ, а также определения основных принципов семейной медицины.

"Как результат, уже через несколько десятков лет Канада, Франция, Италия заняли лидирующие места в рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здравоохранения в мире", - констатируют в организации.

Вместе с тем, в ежегодном докладе ВОЗ говорится о том, что в Канаде равное количественное соотношение между семейными врачами и узкими специалистами.

Тем временем, эксперты приходят к выводу, что высокое качество и эффективность канадской медицины объясняется наличием достаточного числа хорошо подготовленных семейных врачей.

Добавим, что в системе здравоохранения Италии, которая занимает второе место в рейтинге ВОЗ, работает около 60 тыс. семейных врачей.

Французская система здравоохранения, в которой зарегистрировано более 65 тысяч семейных врачей, занимает первое место в рейтинге ВОЗ.

"Для большинства стран первичная медико-санитарная помощь остается ориентиром при формировании политики в сфере охраны здоровья. Хорошо организованная первичная медицинская помощь гораздо лучше обеспечивает здоровье населения, чем узкоспециализированная помощь", — подчеркнули в организации.

Как сообщал УНН, по словам врача А.Роханского, профилактическая направленность является основным принципом семейной медицины.

По мнению руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, в Украине нужно создать единое медицинское пространство профилактики и онкологических заболеваний.

"Говорить о создании единого медицинского пространства мы уже устали. Спасать ситуацию такими проектами (социальными акциями - ред.), конечно, трудно. Нужно принимать радикальные и важные решения. Комитетом ВР здравоохранения за последние два года наработаны ключевые законопроекты, которые нужно внести на рассмотрение в ВР. Поэтому я считаю целесообразным внести на рассмотрение в ВР уже в 2016 году наработки комитета здравоохранения, потому что время идет, а человеческие жизни не вернуть", - сказал он.