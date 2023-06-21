За кордон - з домашнім улюбленцем. Що треба знати?

На жаль, підготовка до такої подорожі – справа не з легких, вона може зайняти чимало часу, а іноді й неабияк потріпати нерви. Щоправда, це станеться лише в тому разі, якщо заздалегідь не ознайомитися з усіма належними нюансами. Завдяки організації United For Ukraine, яка надає невідкладну допомогу та необхідну інформацію українцям, що збираються вирушити за кордон або вже перебувають там, можемо згадати головні особливості закордонних подорожей з домашніми тваринами.

Перше, на що слід звернути увагу – це забезпечення тварини відповідним документом. На жаль, ЄС скасував спрощений режим ввезення тварин, що діяв після початку повномасштабного російського вторгнення, тому знадобиться ветеринарний паспорт міжнародного зразка. Його можна оформити у державних ветеринарних клініках за символічну плату в 51 гривню, і він діятиме все життя тварини.

Наступний крок - ідентифікація мікрочипом, який вживлюється під шкіру тварини, не завдаючи їй жодної шкоди. Це невеличка мікросхема, де містяться основні відомості про тварину, такі як порода, колір, контактні дані господаря, а також інформація про щеплення. Такий чип працює за технологією, схожою з тією, що застосовується у безконтактних платіжних картках, його можна зчитати за допомогою спеціального сканера.

Тепер, коли ваш домашній улюбленець вже чипований, слід переходити до наступної процедури – щеплення, яке теж є обов’язковою вимогою для виїзду за кордон. Передусім йдеться про щеплення від сказу, яке слід зробити щонайменше за 21 день до подорожі. Робиться воно виключно у сертифікованих ветеринарних клініках, а всі дані заносяться у ветеринарний паспорт і обов’язково засвідчуються підписом лікаря і печаткою ветеринарного закладу.

Також знадобиться тест на титри антитіл до сказу, який засвідчить, чи захищена тварина від хвороби після вакцинації. Якщо показники будуть нижчі за норму, то слід пройти повторне щеплення. Робити аналіз дозволено не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон.

Коли всі необхідні документи зібрані, можна починати готуватися до самої поїздки. Якщо ви збираєтеся подорожувати потягом, автобусом, або заплануєте у Європі пересідати на літак, варто замислитися про придбання спеціального контейнера, що відповідає стандартам Міжнародної Асоціації Авіаперевізників - IATA.

Щоб забезпечити комфорт вашого улюбленця під час подорожі, зробіть такі кроки:



Заздалегідь ознайомте вашого улюбленця з дорожньою кліткою або контейнером, щоб він не хвилювався в дорозі. Переконайтеся, що клітка добре провітрюється, надійно закріплена та достатньо простора, щоб ваш улюбленець міг зручно стояти, повертатися та лежати.



Прикріпіть до нашийника вашої тварини міцний і розбірливий ідентифікаційний жетон, що містить вашу контактну інформацію та всі необхідні медичні дані.



Упакуйте найнеобхідніші речі, такі як їжа, вода, ліки, нашийник з повідцем, а також улюблені іграшки тваринки, щоб мінімізувати занепокоєння під час переїзду.



Перед поїздкою не зайвим було б відвідати ветеринара, який дасть додаткові поради щодо перевезення тварини, а також проконсультує щодо застосування заспокійливих препаратів, якщо це необхідно.



Під час подорожі забезпечте тварині доступ до свіжої води й не годуйте її за кілька годин до поїздки, щоб запобігти нудоті. Однак не забувайте давати тварині невелику кількість води через регулярні проміжки часу, щоб підтримувати її гідратацію. Якщо ви подорожуєте автомобілем, плануйте часті перерви для відпочинку, щоб ваш улюбленець міг розім'ятися, зробити свої справи та подихати свіжим повітрям. Переконайтеся, що він завжди перебуває на повідці або в клітці, коли перебуває поза автомобілем.

Під час проходження перевірки на кордоні з країною Євросоюзу вам потрібно буде пред'явити паспорт тварини, ветеринарну довідку про щеплення та інші необхідні документи представникам органів прикордонного контролю. Зауважте, що вони мають право провести перевірку дійсності документів.

Після прибуття до Європи допоможіть вашому улюбленцю адаптуватися до нового середовища. Заздалегідь оберіть житло, дружнє до тварин, і повідомте господарів про прибуття вашого улюбленця. Пошукайте найближчі парки або спеціально відведені для цього місця, де ваш улюбленець може досхочу побігати та, що теж дуже важливо, - випорожнитися. Дайте вашій тварині час на адаптацію до нового оточення. Знайомте її з новим середовищем поступово, починаючи з невеликого простору і поволі розширюючи зони доступу.

Не зайвим буде застрахувати свою тваринку, бо звернення до ветеринара в європейських країнах часом варте просто величезних коштів. Щоб застрахувати тварину в ЄС, ви можете виконати такі кроки: вивчіть страхових операторів: Ви можете скористатися місцевими групами у соцмережах або попросити рекомендацій у друзів, родичів чи місцевих ветеринарів.

Порівняйте ціни: перегляньте поліси, які пропонують різні страхові компанії. Враховуйте такі фактори, як варіанти покриття, страхові винятки, франшизи, ставки відшкодування та будь-які додаткові переваги, наприклад – знижки, які вам можуть запропонувати.

Виберіть покриття, яке найкраще відповідає вашим потребам. Найпоширеніші варіанти включають покриття тільки від нещасного випадку, відшкодування в разі хвороби, та покриття планового лікування. Оцініть медичні потреби та ризики, пов'язані з вашою твариною, щоб визначити найзручніший варіант.

Уважно прочитайте страхові документи та переконайтеся, що ви розумієте обмеження, винятки та будь-які попередні умови. Деякі поліси можуть мати вікові обмеження або виключення щодо конкретних порід тварин.

Заповніть необхідні форми та надайте запитувану інформацію. Це може включати інформацію про породу, вік, історію наявної хвороби або будь-які попередні захворювання вашої тварини. Будьте чесними і точними, щоб уникнути відхилення заяви в майбутньому.

Сплачуйте страхові внески, як зазначено страховою компанією. Страхові внески, як правило, сплачуються щомісяця або щорічно, залежно від умов полісу.

Підтримуйте ветеринарні записи вашої тварини в актуальному стані. Регулярні огляди, щеплення та профілактичні процедури допоможуть підтримувати здоров'я вашої тварини і можуть бути обов’язковими умовами для страхових компаній.

Якщо ваша тварина потребує медичного лікування або з нею стався нещасний випадок, який покривається страховим полісом, дотримуйтесь процедури подачі заяви на отримання страхового відшкодування, встановленої страховою компанією. Зазвичай це передбачає подання форми заяви разом з відповідними документами, такими як ветеринарні рахунки.

Підтримуйте зв'язок зі своєю страховою компанією для отримання будь-яких оновлень, змін в умовах полісу або запитів щодо покриття страхових випадків. Важливо знати про будь-які зміни в полісі або процедурах, які можуть вплинути на умови контракту зі страховою компанією.

Пам'ятайте, що процедури та вимоги можуть відрізнятися у різних страховиків компаній, тому дуже важливо уважно прочитати та зрозуміти умови полісу, який ви обираєте.

Ознайомтеся з місцевими законами, що стосуються утримання домашніх тварин. Поважайте ці правила, щоб зберегти позитивний досвід як для себе і вашого улюбленця, так і для місцевої громади. Зауважте, що в різних країнах вони можуть дещо розходитися.

Наприклад, у Польщі діють загальні умови Євросоюзу щодо ввезення тварин, тому там вимагатимуть весь набір документів, про які було згадано раніше. До того ж знадобиться письмова декларація, яка підтверджує, що ввезення тварини здійснюється не з комерційною метою.

А от до Румунії ви можете в’їхати зі своєю твариною, навіть якщо вона не вакцинована проти сказу чи не чипована. Після в'їзду до Румунії власники домашніх тварин повинні заповнити форму про місцеперебування тварин, а потім виконати всі формальності та процедури. У Facebook існує група, де люди пропонують різні рішення українським власникам домашніх тварин, які приїжджають до Румунії (наприклад, перетримка чи житло). Щоправда, перед відбуттям з Румунії в іншу країну ЄС важливо переконатися, що тварина відповідає всім критеріям вʼїзду.

У Німеччині для отримання дозволу на в'їзд з домашньою твариною не потрібно подавати попередню заявку. Ви можете взяти з собою свого улюбленця без будь-яких обмежень. Одразу після прибуття зверніться до місцевої ветеринарної служби для перевірки. При необхідності ветеринар виконає всі необхідні дії, включаючи: оформлення ветеринарного паспорта та мікрочипування. Що стосується собак, то вони згодом мають бути зареєстровані в Німеччині. Це робиться безплатно в місцевому муніципалітеті. Щоправда, як власник песика, ви повинні платити так званий «податок на собак». Його сума варіюється в різних містах: зазвичай вона становить від 30 до 190 євро на рік.

Дещо відрізняються правила і в Іспанії. Після прибуття до країни місцеві органи подбають, щоб ваша тварина була вакцинована проти сказу та пройшла дегельмінтизацію. Якщо тварина була вакцинована в країні ЄС - її перевірять на антитіла. Якщо в Україні або взагалі не вакцинована - отримає щеплення. Поки Ви очікуєте результатів першого тесту на антитіла, тварина перебуватиме на домашній ізоляції з власником. У випадку з собаками карантин може проводитися в уповноваженому державному чи приватному центрі.

Те саме можна сказати практично про кожну країну Євросоюзу, скрізь є певні свої особливості щодо в’їзду та перебування з домашніми тваринами. Отже, ми переконалися, що подорожі з тваринами з України до Європи вимагають ретельного планування та врахування законодавчих вимог і практичних порад. Тому варто скористатися абсолютно безплатною інформаційною підтримкою організації United For Ukraine, завітавши на їхній сайт, де зібрано безліч корисної інформації для українців. Розуміючи законодавство, вивчаючи варіанти транспортування, готуючись до подорожі, надаючи пріоритет здоров'ю та безпеці, а також допомагаючи вашому улюбленцю адаптуватися, ви можете забезпечити безперешкодну та приємну подорож як для вас, так і для вашого улюбленого компаньйона. Пам'ятайте, що благополуччя вашого улюбленця завжди має бути головним пріоритетом, тому плануйте свої дії заздалегідь і приймайте виважені рішення. Щасливої подорожі!