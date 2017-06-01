За контрабанду наркотиків киянина засудили на 10 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 52-річного киянина, який намагався ввезти через пункт пропуску “Ягодин” понад 22 тис. таблеток з наркотичними препаратами, Любомльський районний суд Волинської області засудив до 10-ти років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.
"Любомльський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді 10-ти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Галузевим відділом прокуратури області з нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про зберігання, перевезення з метою збуту та контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах 52-річним киянином.
Встановлено, що на початку лютого минулого року, указаний громадянин, перебуваючи в Республіці Польща, придбав за невстановлених обставин нарковмістні препарати (загалом понад 22 тис. таблеток), які, попередньо приховавши у конструктивних порожнинах керованого ним транспортного засобу, перевіз до пункту пропуску через державний кордон “Ягодин” та, у темну пору доби 02.02.2016 року, намагався перемістити до України, з приховуванням від митного контролю, однак був викритий компетентними правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН 31 травня, психотропні пігулки на 10 тис. дол. США вилучили на Закарпатті.