За контрабанду наркотиков киевлянина осудили на 10 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. 52-летнего киевлянина, который пытался ввезти через пункт пропуска "Ягодин" более 22 тыс. таблеток с наркотическими препаратами, Любомльский районный суд Волынской области приговорил к 10-ти годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
"Любомльский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отраслевым отделом прокуратуры области по надзору за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы поддержано публичное обвинение в уголовном производстве о хранении, перевозке с целью сбыта и контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах 52-летним киевлянином.
Установлено, что в начале февраля прошлого года, указанный гражданин, находясь в Республике Польша, приобрел при неустановленных обстоятельствах наркосодержащие препараты (всего более 22 тыс. таблеток), которые, предварительно скрыв в конструктивных полостях управляемого им транспортного средства, перевез в пункт пропуска через государственную границу "Ягодин" и, в темное время суток 02.02.2016 года, пытался переместить в Украину, с сокрытием от таможенного контроля, но был уличен компетентными правоохранительными органами.
Как сообщал УНН 31 мая, психотропные таблетки на 10 тыс. долл. США изъяли в Закарпатье.