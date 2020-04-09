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За кілька днів нардеп Суркіс придбав близько 1 млн національної валюти

За кілька днів нардеп Суркіс придбав близько 1 млн національної валюти

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. З початку квітня народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс придбав майже 1 млн національної валюти. Про це свідчать повідомлення про зміни його майнового стану, опубліковані на сайті НАЗК у квітні 2020 року, передає УНН.

Так, 1 квітня Суркіс придбав 756,1 тис. гривень, а 6 квітня – ще 202,5 тис. гривень.

Таким чином, за кілька днів Суркіс придбав 958,6 тис. національної валюти.

Додамо, що Суркіс вперше вносить подібні зміни до свого майнового стану.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання Київського апеляційного суду (вул. Солом’янська, 2а) з розгляду апеляційної скарги державного виконавця (Мін’юст) на ухвалу судді Печерського районного суду щодо, фактично, стягнення з ПриватБанку більше 250 млн доларів на користь офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів. Юристів "Привату" на засідання не допустили.

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