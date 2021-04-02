За кілька днів до локдауну: у Києві вже почали нелегально приторговувати спецперепустками на транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні у Києві почали видавати спецквитки на проїзд у громадськом транспорті під час локдауну. І одразу ж у мережі з'явились оголошення про їх продаж. Як повідомили у КМДА, чиновники вже звернулись до поліції, передає УНН.
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"Департамент транспортної інфраструктури звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через продаж у мережі Інтернет спецквитків на проїзд у громадському транспорті. Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадськом транспорті. І одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж", - йдеться у повідомленні департаменту.
Деталі
У КМДА нагадали, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.
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"Просимо громадян обов’язково повідомляти про подібні об'яви до правоохоронних органів. Адже невідворотність покарання - головна запорука дотримання правил для всіх", - наголосили у департаменті.
Доповнення
Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.
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