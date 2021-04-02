За кілька днів до локдауну: у Києві вже почали нелегально приторговувати спецперепустками на транспорт

Цитата

"Департамент транспортної інфраструктури звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через продаж у мережі Інтернет спецквитків на проїзд у громадському транспорті. Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадськом транспорті. І одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж", - йдеться у повідомленні департаменту.

Деталі

У КМДА нагадали, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Локдаун у Києві: як отримати спецперепустку на проїзд у транспорті

"Просимо громадян обов’язково повідомляти про подібні об'яви до правоохоронних органів. Адже невідворотність покарання - головна запорука дотримання правил для всіх", - наголосили у департаменті.

Доповнення

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

У столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1164 людей. Померли 46 хворих.