За несколько дней до локдауна: в Киеве уже начали нелегально приторговывать спецпропускам на транспорт

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"Департамент транспортной инфраструктуры обратился в Главное управление Нацioнальнои полиции из-за продажи в сети Интернет спецбилетов на проезд в общественном транспорте. Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу начали появляться объявления об их продаже", - говорится в сообщении департамента.

Детали

В КГГА напомнили, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

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"Просим граждан обязательно сообщать о подобных объявления в правоохранительные органы. Ведь неотвратимость наказания - главный залог соблюдения правил для всех", - отметили в департаменте.

Дополнение

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.

В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 1164 человек. Умерли 46 больных.