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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52930 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73776 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110305 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 145832 просмотра

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3 марта, 07:14 • 196043 просмотра

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За несколько дней до локдауна: в Киеве уже начали нелегально приторговывать спецпропускам на транспорт

За несколько дней до локдауна: в Киеве уже начали нелегально приторговывать спецпропускам на транспорт

Киев  •  УНН

 • 18516 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в Киеве начали выдавать спецбылеты на проезд в общественном транспорте во время локдауна. И сразу же в сети появились объявления об их продаже. Как сообщили в КГГА, чиновники уже обратились в полицию, передает УНН.

Цитата

"Департамент транспортной инфраструктуры обратился в Главное управление Нацioнальнои полиции из-за продажи в сети Интернет спецбилетов на проезд в общественном транспорте. Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу начали появляться объявления об их продаже", - говорится в сообщении департамента.

Детали

В КГГА напомнили, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

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"Просим граждан обязательно сообщать о подобных объявления в правоохранительные органы. Ведь неотвратимость наказания - главный залог соблюдения правил для всех", - отметили в департаменте.

Дополнение

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.

В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 1164 человек. Умерли 46 больных.

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