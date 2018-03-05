За хворих АЧС диких кабанів в Україні планують призначити "нагороду"

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні за туші диких кабанів з вірусом африканської чуми свиней (АЧС) буде виділятися компенсація з бюджету. Про такі плани раніше повідомив глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.