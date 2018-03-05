За хворих АЧС диких кабанів в Україні планують призначити "нагороду"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні за туші диких кабанів з вірусом африканської чуми свиней (АЧС) буде виділятися компенсація з бюджету. Про такі плани раніше повідомив глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
"Ми зараз впроваджуємо європейську практику - виплачувати компенсацію тим, хто знайшов тушу дикого кабана. І це суттєво скорочує обсяг роботи в дикій фауні. Це обов'язково дасть необхідний економічний ефект. Чим швидше виявляється цей вірус в дикій фауні, чим менше його циркуляція там, тим менше шансів, що він буде перенесений в приватний сектор, на ферми", - сказав він.
За словами Лапи, спочатку вірус АЧС виникає в дикій фауні і тільки потім потрапляє в домашні господарства.
"У 2017 році 7 млн 868 тис. (українських - ред.) свиней отримали щеплення проти класичної чуми свиней", - уточнив він, наголошуючи на необхідності вакцинації, як диких так і домашній свиней.
Чиновник додав, що динаміка поширення АЧС в 2018 році трохи нижче, ніж це було на початку 2017 року.
Нагадаємо, за словами голови Асоціації тваринників України Ірини Паламар, через неефективні заходи АЧС тероризує Україну більше двох років. Але незважаючи на це, Мінагрополітики майже рік ігнорує Програму боротьби з АЧС, запропоновану АТУ і фахівцями.
За підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн.
Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала - констатують фахівці.
Додамо, що, за словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.