За больных АЧС диких кабанов в Украине планируют назначить "награду"

“Мы сейчас внедряем европейскую практику — выплачивать компенсацию тем, кто нашел тушу дикого кабана. И это существенно сокращает объем работы по дикой фауне. Это обязательно даст необходимый экономический эффект. Чем быстрее выявляется этот вирус в дикой фауне, чем меньше его циркуляция там, тем меньше шансов, что он будет перенесен в частный сектор, на фермы”, — сказал он.

По словам Лапы, изначально вирус АЧС возникает в дикой фауне и только потом проникает в домашние хозяйства.

“В 2017 году 7 млн 868 тыс. (украинских — авт.) свиней получили прививки против классической чумы свиней”, — уточнил он, подчеркивая необходимость вакцинирования, как диких так и домашний свиней.

Чиновник добавил, что динамика распространения АЧС в 2018 году немного ниже, чем это было в начале 2017 года.

Напомним, по словам председателя Ассоциации животноводов Украины Ирины Пономарь, из-за неэффективных мер АЧС терроризирует Украину более двух лет. Но несмотря на это, Минагрополитики почти год игнорирует Программу борьбы с АЧС, предложенную АЖУ и специалистами.

По подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала — констатируют специалисты.

Добавим, что, по словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.