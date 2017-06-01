За ID-картками українці зможуть перебувати в Туреччині до 90 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні, 1 червня 2017 року, набрала чинності Угода між Україною і Туреччиною про умови взаємних поїздок громадян, за якою українці зможуть без віз в’їжджати та перебувати до 90 днів на території Туреччини. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"1 червня 2017 року набрала чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян, вчинена 14 березня ц.р. у м.Анкара", - йдеться в повідомленні.
У відомстві відзначається, що відповідно до положень Угоди, громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, мають змогу в’їжджати та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180.
Як повідомляв УНН, Туреччина прийняла перших українців за ID-карткою.