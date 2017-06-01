По ID-карточкам украинцы смогут находиться в Турции до 90 дней

"1 июня 2017 вступило в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 14 марта с.г. в г. Анкара", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечается, что в соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель, могут въезжать и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180.

Как сообщал УНН, Турция приняла первых украинцев по ID-карточке.