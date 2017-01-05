За фактом зникнення стародруків у Львові відкрито кримінальне провадження

“У результаті здійснення перевірки наявності предметів зберігання у Музеї мистецтва староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г.Возницького уповноваженою до цього комісією виявлено факт відсутності значної кількості стародруків та рукописів, які мають мистецьку та матеріальну цінність”, — йдеться у заяві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львівській галереї мистецтв виявили зникнення 95 унікальних стародруків. Їхня вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів.