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За фактом зникнення стародруків у Львові відкрито кримінальне провадження

За фактом зникнення стародруків у Львові відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Головне управління Національної поліції у Львівській області 4 січня надійшла заява від генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького щодо проведення перевірки за фактом зникнення музейний цінностей. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.

“У результаті здійснення перевірки наявності предметів зберігання у Музеї мистецтва староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г.Возницького уповноваженою до цього комісією виявлено факт відсутності значної кількості стародруків та рукописів, які мають мистецьку та матеріальну цінність”, — йдеться у заяві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львівській галереї мистецтв виявили зникнення 95 унікальних стародруків. Їхня вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів.

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