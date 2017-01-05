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По факту исчезновения старопечатных книг во Львове открыли уголовное производство

По факту исчезновения старопечатных книг во Львове открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 7588 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Главное управление Национальной полиции во Львовской области 4 января поступило заявление от генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Б.Возницкого о проведении проверки по факту исчезновения музейных ценностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.

"В результате осуществления проверки наличия предметов хранения в Музее искусства староукраинской книги Львовской национальной галереи искусств им. Б.Г.Возницкого уполномоченной на это комиссией выявлен факт отсутствия значительного количества старопечатных книг и рукописей, имеющих художественную и материальную ценность", - говорится в заявлении.

По этому факту возбудили уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львовской галерее искусств обнаружили пропажу 95 уникальных старинных изданий. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов.

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