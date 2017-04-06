За фактом виявлення вибухівки в херсонському офісі відкрито провадження
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 квітня. УНН. В офісі херсонських активістів знайшли предмети, схожі на вибухові. В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.
“Було виявлено предмет, схожий на гранату, і предмет, схожий на мисливську рушницю. В ЄРДР внесено відомості за ознаками ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, — повідомили в поліції.
Виявлені предмети направлені на експертизу.
Нагадаємо, як повідомив депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов, в офісі херсонських активістів знайшли корпус від гранати Ф-1 і рушницю ввечері 6 квітня.