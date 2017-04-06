По факту обнаружения взрывчатки в херсонском офисе открыто производство
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В офисе херсонских активистов нашли предметы, похожие на взрывные. В полиции по данному факту открыто уголовное производство. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ЧП Херсонской области.
“Был обнаружен предмет, похожий на гранату, и предмет, похожий на охотничье ружье. В ЕРДР внесены сведения по признакам ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”, — сообщили в полиции.
Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.
Напомним, как сообщил депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов, в офисе херсонских активистов нашли корпус от гранаты Ф-1 и ружье вечером 6 апреля.