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За фактом витоку мазуту у р.Дніпро в Кам’янському розпочали кримінальні провадження

За фактом витоку мазуту у р.Дніпро в Кам’янському розпочали кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 7847 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 26 січня. УНН. Розпочато кримінальні провадження стосовно повільного затоплення плавкрану в Кам’янському на Дніпропетровщині, яке призвело до витоку мазуту в річку Дніпро. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП Дніпропетровської області.

Так, кримінальні провадження розпочато за ч.1 ст. 276 (порушення прав безпеки руху та експлуатації водного транспорту) та ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, з баржі, що тоне у Кам'янському, витекло близько 300 тонн мазуту. Пляма розтяглася вниз за течією річки. Містяни говорять про екологічну катастрофу. Через витік мазуту у Кам'янському в місцях питних водозаборів м. Дніпро розпочали перевірку води.

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