За фактом витоку мазуту у р.Дніпро в Кам’янському розпочали кримінальні провадження

Так, кримінальні провадження розпочато за ч.1 ст. 276 (порушення прав безпеки руху та експлуатації водного транспорту) та ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, з баржі, що тоне у Кам'янському, витекло близько 300 тонн мазуту. Пляма розтяглася вниз за течією річки. Містяни говорять про екологічну катастрофу. Через витік мазуту у Кам'янському в місцях питних водозаборів м. Дніпро розпочали перевірку води.