По факту утечки мазута в Днепр в Каменском начали уголовные производства
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 января. УНН. Начато уголовные производства относительно медленного затопления плавкрана в Каменском Днепропетровской области, которое привело к утечке мазута в реку Днепр. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП Днепропетровской области.
Так, уголовные производства начато по ч.1 ст. 276 (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, с баржи, что тонет в Каменском, вытекло около 300 тонн мазута. Пятно растянулась вниз по течению реки. Горожане говорят об экологической катастрофе. Через утечку мазута в Каменском в местах водозаборов г. Днепр начали проверку воды .