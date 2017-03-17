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За фактом вибуху на заводі "Запоріжкокс" розпочато провадження

За фактом вибуху на заводі "Запоріжкокс" розпочато провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. За фактом вибуху на ПАТ “Запоріжкокс”, в результаті якого загинуло чотири людини, розпочато кримінальне провадження, поліція затримала трьох осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

“За фактом вибуху, що стався 16.03.2017 на території комбінату ПАТ „Запоріжкокс“, внаслідок якого загинули 4 працівники, внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей)”, — йдеться в повідомленні.

Так, вчора працівниками ТОВ “Пром-Інтегра” на підставі договору підряду на території цеху по відбору та очищенню коксового газу ПАТ “Запоріжкокс”, проводився поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання.

Близько 15 години під час проведення зварювальних робіт стався вибух збірника води, в якому містився охолоджений технологічний коксовий газ, внаслідок чого загинули 4 працівника товариства-підрядника.

Попередньою причиною вибуху є порушення технологічного регламенту під час проведення вогневих робіт.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням поліції в області, проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Наразі затримано три особи — два керівника структурних підрозділів підприємства та працівник підрозділу ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Українські Національні Новини

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